Угода з Європолом про стратегічне співробітництво набула чинності
Прездент України Віктор Янукович підписав закон, яким ратифіковано Угоду між Україною та Європейським поліцейським офісом (Європолом) про стратегічне співробітництво.
Прездент України Віктор ЯНУКОВИЧ підписав закон, яким ратифіковано Угоду між Україною та Європейським поліцейським офісом (Європолом) про стратегічне співробітництво.
Про це повідомляє сайт глави держави.
Як повідомляв УНІАН, 5 жовтня Верховна Рада України ратифікувала Угоду між Україною та Європейським поліцейським офісом (Європолом) про стратегічне співробітництво.
Угодою передбачено посилення співробітництва держав-членів Європейського Союзу, які діють через Європол, з Україною в запобіганні серйозним формам міжнародної злочинності, їхньому виявленні, припиненні та розслідуванні, зокрема шляхом обміну стратегічною й технічною інформацією.
Передбачено, що Україна призначає Міністерство внутрішніх справ діяти як національний контактний пункт між Європолом та іншими компетентними органами України. Засідання на високому рівні між Європолом і компетентними органами України проводяться регулярно для обговорення питань, які стосуються цієї угоди та співробітництва в цілому. Контактний пункт, призначений Україною, і той, що призначено Європолом, проводять між собою регулярні консультації з питань політики й питань, що становлять взаємний інтерес, з метою виконання їхніх завдань і координації їхніх відповідних дій.
Обмін інформацією, визначеною угодою, здійснюється лише на умовах, передбачених нею. Інформація, обмін якою здійснено згідно з угодою, використовується лише для цілей угоди та під час розслідування, кримінального переслідування, запобігання кримінальним правопорушенням і процесуальних дій, пов’язаних із кримінальними справами.
Обмін інформацією не стосується питань взаємного надання правової допомоги в кримінальних справах. Унаслідок цього жодні положення угоди не перешкоджають положенням будь-якої угоди про надання взаємної правової допомоги, здійсненню робочих контактів правоохоронних органів чи будь-яким іншим угодам або домовленостям щодо обміну інформацією між Україною та будь-якою державою – членом Європейського Союзу, не стосуються їх якимось чином і не впливають на них.