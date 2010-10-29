Президент проти втручання нардепів у процес обрання суддів

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ закликав голову Верховної Ради Володимира ЛИТВИНА не допускати втручання народних депутатів у процес обрання суддів.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі глави держави.

За повідомленням, у своєму листі до спікера парламенту глава держави наголошує, що той має забезпечити виконання закону «Про судоустрій і статус суддів» щодо недопущення втручання парламентаріїв у процес обрання суддів.

В.ЯНУКОВИЧ нагадав, що прийнятий 7 липня 2010 року закон «Про судоустрій і статус суддів» обмежує участь Президента та парламенту в процесі призначення судді на посаду вперше та обрання на посаду судді безстроково. Згідно зі ст. 66-80 закону, участь глави держави та Верховної Ради у процесі призначення та обрання суддів є виключно церемоніальною, а вирішення основних питань покладено на незалежні суддівські органи – Вищу раду юстиції та Вищу кваліфікаційну комісію суддів.

Президент наголосив, що зазначені положення закону «Про судоустрій і статус суддів» отримали позитивні відгуки європейських експертів та були сприйняті як посилення незалежності суддів, що підтверджується Експертним висновком Венеціанської комісії.

«У вказаному висновку також наголошується на необхідності подальшого зменшення політичного впливу на процес формування суддівського корпусу», – зазначається у листі президента до голови ВР.

Водночас, констатує В.ЯНУКОВИЧ, на останніх засіданнях парламенту мали місце випадки обговорення кандидатур окремих суддів та перенесення їх розгляду у зв`язку із зауваженнями народних депутатів.

«Подібна практика не відповідає положенням закону «Про судоустрій і статус суддів» щодо невтручання у процес обрання суддів представників інших гілок влади та сприймається європейською спільнотою як випадки тиску на суддів. З огляду на викладене вважаю подальше здійснення впливу на суддів з боку народних депутатів неприйнятним, а виконання положень закону принциповим для проведення судової реформи та підвищення міжнародного іміджу України», – наголошує Президент.