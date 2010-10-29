Усі міліціонери, які беруть участь у виборах, пішли у відпустку

Міністр внутрішніх справ України Анатолій МОГИЛЬОВ заявляє, що всі міліціонери, які братимуть участь в місцевих виборах, на час виборчої кампанії перебувають у відпустках.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні в ході зустрічі з керівництвом Комітету виборців України (КВУ).

”Усі вони пішли у відпустку, тимчасово усунені від виконання обов`язків”, - сказав А.МОГИЛЬОВ.

Міністр зазначив, що МВС не рекомендувало співробітникам міліції брати участь у виборах, проте підкреслив, що заборонити їм балотуватися в депутати, як громадянам України, відомство не мало права. За словами А.МОГИЛЬОВА, в основному, це дільничні міліціонери, які балотуються в сільські ради. Міністр також підкреслив, що ці співробітники органів внутрішніх справ беруть участь у виборах майже від усіх партій, що зареєстровані в Україні.

Раніше директор Департаменту зв`язків з громадськістю МВС України Дмитро АНДРЄЄВ повідомляв, що на місцевих виборах в Україні балотуються 263 співробітники міліції - 76 із них йдуть за списками, 187 - самовисуванці.