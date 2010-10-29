Міліція готова супроводжувати членів виборчкомів
14:59, 29 жовтня 2010Право
0 0
Якщо будуть відповідні звернення
Міліція готова надати супровід членам виборчих комісій, які забезпечуватимуть голосування вдома, на їхнє прохання.
Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав міністр внутрішніх справ України Анатолій МОГИЛЬОВ сьогодні на зустрічі з керівництвом Комітету виборців України.
”Якщо до нас звернеться член виборчої комісії, ми його супроводжуватимемо. Тут питань не буде”, - сказав міністр.
При цьому, за словами А.МОГИЛЬОВА, забезпечити супровід всім членам виборчих комісій для голосування вдома міліція не зможе фізично, оскільки для цього потрібна величезна кількість міліціонерів.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter