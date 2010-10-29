Звільнено з роботи міліціонера, який застрелив школяра

На Дніпропетровщині звільнено з роботи дільничного міліціонера, який 23 жовтня в селі Старовишневецьке Синельниківського району з табельної зброї застрелив одного й поранив іншого старшокласника.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на прес-конференції повідомив заступник начальника Головного управління МВС України у Дніпропетровській області Володимир КУЗЬМЕНКО.

За його словами, 27 жовтня було завершене службове розслідування, за результатами якого також звільнено заступника начальника Синельниківського міського відділу міліції. Подано рапорт в МВС на звільнення начальника міськвідділу міліції.

В.КУЗЬМЕНКО уточнив, що керівники міськвідділу були звільнені через нереагування на сигнали про пияцтво та бійки підлітків в селі Старовишневецьке та інших населених пункитах. Також встановлено, що в магазині, який знаходиться біля виборчої дільниці в селі Старовишневецьке, без ліцензії цілодобово продавалися спиртні напої, зокрема й підліткам.

За словами В.КУЗЬМЕНКА, дільничний міліціонер звільнений за те, „що залишив місце служби на виборчій дільниці, не перешкодив вживанню спиртних напоїв компанією біля дільниці та не зміг уникнути конфліктної ситуації”.

Заступник начальника ГУ МВС підкреслив, що в ході службового розслідування дії дільничного міліціонера щодо застосування зброї не оцінювалося.

Як повідомляв УНІАН, вночі 23 жовтня у селищі Старовишневецьке дільничний інспектор Синельніківського міськіввіділу міліції, який охороняв бюлетені у приміщенні сільради, був вимушений застосовувати вогнепальну зброю, внаслідок чого одна людина загинула, інша перебуває у лікарні.

За даними Департаменту зв`язків з громадськістю МВС України, відповідно до інструкції, правоохоронець мав через певний проміжок часу виходити на вулицю та оглядати прилеглу територію. Під час одного з таких оглядів близько 2-ї години ночі міліціонер вийшов на вулицю і побачив двох старшокласників місцевої школи, які у нетверезому стані поверталися з дискотеки. Хлопці почали чіплятися до дільничного, й після декількох попереджень він був змушений застосувати зброю.

За попереднім висновком Синельниківської міжрайонної прокуратури, дії дільничного інспектора міліції щодо застосування табельної вогнепальної зброї визнано правомірними.