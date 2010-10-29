Прокуратура наполягатиме на довічному ув’язненні садиста

Прокуратура подаватиме касаційну скаргу на рішення Кіровоградського апеляційного суду, який призначив підсудному 25-річному жителю обласного центру покарання у вигляді 15 років позбавлення волі за катування і вбивство своєї співмешканки.

Про це кореспонденту УНІАН повідомили у прес-службі прокуратури Кіровоградської області.

Вважаючи покарання, призначене судом, невідповідним ступеню тяжкості вчиненого злочину, прокуратура наполягатиме на довічному ув’язненні підсудного.

У ході слідства було встановлено, що чоловік систематично знущався зі співмешканки, а також вихвалявся своєю владою над жінкою перед знайомими.

Внаслідок постійних знущань і побиття 17 листопада 2009 року потерпіла померла. Чоловік разом з двома знайомими вивіз труп жінки за межі міста і сховав на смітнику.

Також суд визнав підсудного винним у крадіжці, скоєній у серпні минулого року. Працюючи таксистом, чоловік пограбував пасажира на понад 50 тис. грн.