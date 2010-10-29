«Справа Монтян» отримала новий розвиток

Прокуратурою Подільського району міста Києва порушено кримінальні справи щодо двох працівників карного розшуку Суворівського райвідділу міліції Херсона і службових осіб Подільського райуправління міліції Києва перевищення службових повноважень щодо обвинуваченої.

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокурора міста Києва, кримінальні справи порушено за ч. 2 ст. 365 Кримінального кодексу України.

Як встановлено, 21 жовтня правоохоронці під час виконання постанови слідчого щодо примусового приводу обвинуваченої Р. у приміщенні Подільського РУ ГУ МВС України у м. Києві вийшли за межі своїх службових повноважень, неправомірно застосували стосовно неї спеціальні засоби – наручники і фізичне насильство, в результаті чого спричинили їй тілесні ушкодження.

Крім того, упродовж 5 годин громадянка Р. незаконно утримувалася у приміщенні Подільського райуправління міліції, в результаті чого заподіяно істотну шкоду її конституційним правам, оскільки вона була позбавлена особистої свободи та права на правову допомогу і захист.

Більше того, під час зазначених подій міліціонери не допускали до затриманої захисника Тетяну МОНТЯН, яку працівниками Подільського РУ ГУ МВС України в м. Києві того ж дня було затримано за вчинення адміністративного правопорушення, передбаченого ст. 185 КУпАП. Оцінка правомірності дій працівників Подільського райуправління щодо Т.МОНТЯН буде надана у ході розслідування кримінальних справ.

Як повідомляв УНІАН, 21 жовтня Т.МОНТЯН заявила про затримання її і побиття у Подільському райвідділі міліції Києва. Т.МОНТЯН затримали після того, як вона заступилася за свою клієнтку, яку працівники міліції, за її словами, схопили на вулиці, затримали й побили.

У Головному управлінні МВС у Києві спростували твердження Т.МОНТЯН про побиття її співробітниками міліції.

За словами начальника Центру зв`язків з громадськістю ГУ МВС у Києві Володимира ПОЛІЩУКА, Т.МОНТЯН прибула вдень 21 жовтня до Подільського райуправління нібито для захисту інтересів жительки Херсона Марини РОДНЕНОК, яка переховувалась від досудового слідства і в супроводі міліціонерів мала бути доставлена до Херсона.

Він пояснив, що М.РОДНЕНОК підозрюється у підробці документів (незаконно одержала кредит в одному з банків Херсона). Кримінальну справу щодо неї порушено ще в 2005 році, нещодавно вона була затримана у Києві. Слідчий виписав ухвалу про примусову доставку її до Херсона, і для цього до Києва прибули два співробітники міліції, повідомив В.ПОЛІЩУК, додавши, що М.РОДНЕНОК перед виїздом до Херсона перебувала у Подільському райуправлінні міліції.

“До райуправління прибула адвокат МОНТЯН, яка, не маючи відповідного ордера на захист, стверджувала, що є захисником РОДНЕНОК. Вона пред`явила лише посвідку адвоката, а документ про те, що РОДНЕНОК - її клієнтка, заповнила пізніше, вже в райуправлінні після інциденту”, - стверджував начальник столичного ЦГЗ. За його словами, Т.МОНТЯН, використовуючи ненормативну лексику, вимагала у співробітників міліції, щоб її провели до підзахисної.

”Коли співробітники херсонської міліції вивели РОДНЕНОК у коридор, почалася, як я називаю, ”вистава одного актора”. Пані Тетяна МОНТЯН почала порушувати певні процесуальні норми: кидалася на співробітників міліції, чинила їм опір, порвала куртку співробітникові херсонської міліції, вкусила за палець київського міліціонера”, - стверджує В.ПОЛІЩУК.

Щодо Т.МОНТЯН було складено адмінпротокол, вона перебувала в райуправлінні близько 2 годин, потім була відпущена.

26 жовтня Подільський районий суд Києва закрив адміністративну справу стосовно Т.МОНТЯН по обвинуваченню її у скоєнні злісної непокори законним вимогам працівників міліції. Справу закрито у зв’язку з відсутністю у діях Т.МОНТЯН складу будь-якого адміністративного проступку.

У столичній міліції заявили, що оскаржать це рішення суду.