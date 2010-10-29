АЗС зобов`яжуть встановити еталонні мірки для бензину

Держкомпідприємництва узгодило проект постанови Кабінету міністрів України «Про внесення змін до Правил роздрібної торгівлі нафтопродуктами», згідно з якою автозаправні станції (АЗС) повинні будуть встановити еталонні мірки для перевірки на точність паливороздавальних колонок.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Держкомпідприємництва.

У повідомленні зазначається, що таке нововведення має забезпечити право споживачів на достовірну і своєчасну інформацію про нафтопродукти під час їх придбання.

Реалізація проекту постанови, за висновками експертів Держкомпідприємництва, покращить діяльність підприємців і забезпечить належний рівень захисту прав споживачів з урахуванням специфіки діяльності АЗС.