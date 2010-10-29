АЗС зобов`яжуть встановити еталонні мірки для бензину
15:06, 29 жовтня 2010Право
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Проект постанови Кабміну
Держкомпідприємництва узгодило проект постанови Кабінету міністрів України «Про внесення змін до Правил роздрібної торгівлі нафтопродуктами», згідно з якою автозаправні станції (АЗС) повинні будуть встановити еталонні мірки для перевірки на точність паливороздавальних колонок.
Про це УНІАН повідомили у прес-службі Держкомпідприємництва.
У повідомленні зазначається, що таке нововведення має забезпечити право споживачів на достовірну і своєчасну інформацію про нафтопродукти під час їх придбання.
Реалізація проекту постанови, за висновками експертів Держкомпідприємництва, покращить діяльність підприємців і забезпечить належний рівень захисту прав споживачів з урахуванням специфіки діяльності АЗС.
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