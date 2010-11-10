ДВС проведе серію виїзних прийомів для громадян

Міністерство юстиції планує узагальнити практику проведення регіональних прийомів громадян, та, за необхідності, поширити цю практику на інші регіони України.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Міністерства юстиції.

Зокрема, протягом листопада 2010 року керівники Департаменту державної виконавчої служби Міністерства юстиції проведуть серію виїзних прийомів для громадян у регіонах.

За словами міністра юстиції Олександра ЛАВРИНОВИЧА, виїзди в регіони спеціалістів центрального апарату запроваджено для виявлення проблемних питань у роботі регіональних органів державної виконавчої служби.

У ході прийомів громадяни зможуть безпосередньо звернутися до керівників Департаменту державної виконавчої служби та отримати роз’яснення з поставлених питань. Передбачається також, що такі прийоми сприятимуть у вирішенні проблемних питань, з якими звертаються громадяни до регіональних органів державної виконавчої служби.

Так, 22 листопада буде проведено прийом громадян у м. Дніпропетровськ, 25 листопада – у м. Кіровоград, 29 листопада – у м. Запоріжжя.

Про місце та час проведення прийомів буде оголошено у місцевих засобах масової інформації. Крім того, довідку щодо проведення прийомів можна буде отримати в Головних управліннях юстиції відповідних областей.

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