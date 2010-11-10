Держспоживстандарт перевірив продукти на ГМО

Із початку 2010 року в лабораторіях молекулярно-генетичних досліджень, що діють на базі випробувальних центрів Держспоживстандарту України, генетично модифіковані організми (ГМО) були виявлені в 5,9% перевірених зразків.

Як повідомила УНІАН прес-служба Держспоживстандарту, всього було проведено 11,7 тис. випробувань зразків продовольчої сировини і харчових продуктів, і в 702 зразках продукції виявлено вміст ГМО.

Генетично модифіковані організми були знайдені, зокрема, в хлібобулочних, кондитерських, цукристих, м`ясних і ковбасних виробах, у м`ясних напівфабрикатах, молочній продукції тощо.

Зазначається, що минулого року відсоток вмісту ГМО в продуктах харчування був приблизно на такому ж рівні: з 4,7 тис. перевірених зразків продовольчої сировини і харчових продуктів ГМО виявлено в 254 зразках (5,4%). При цьому в 122 зразках вміст ГМО перевищував 0,9%.