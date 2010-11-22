У держвласність повернуто угіддя екс-депутата Лозінського

Вищий господарський суд України за позовом Генпрокуратури України скасував рішення Кіровоградської облради щодо договору про надання у мисливське користування ТОВ «Мисливське господарство «Голованівське» 26 тис. га землі.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Генпрокуратури, також суд своїм рішенням зобов`язав вказане товариство повернути ці мисливські угіддя у власність Кіровоградського обласного управління лісового і мисливського господарства. Постановами Київського апеляційного суду та Вищого господарського суду України рішення суду першої інстанції залишено без змін. Державною виконавчою службою за заявою ГПУ рішення виконано, державі повернуто незаконно надані мисливські угіддя.

Як повідомляв УНІАН, 16 червня 2009 року на території вказаних мисливських угідь у Кіровоградській області у результаті зіткнення з народним депутатом від БЮТ Віктором ЛОЗІНСЬКИМ, районним прокурором Євгеном ГОРБЕНКОМ і начальником райвідділу міліції Михайлом КОВАЛЬСЬКИМ загинув місцевий житель Валерій Олійник, 1954 року народження.

“Обвинувачений у вбивстві В.ЛОЗІНСЬКИЙ заподіяв жертві 9 кульових поранень, а потім добив її бампером «Ніви-шевроле», - заявляв заступник Генерального прокурора Віталій ЩОТКІН.

Генпрокуратура порушила кримінальну справу за ч. 2 ст. 121 (умисне тяжке тілесне ушкодження, здійснене способом, що носить характер особливої муки, або здійснене групою осіб, а також з метою залякування потерпілого або інших осіб, або виконане на замовлення, або привело до смерті потерпілого).

3 липня Верховна Рада України позбавила В.ЛОЗІНСЬКОГО депутатського імунітету, після чого Печерський райсуд Києва дав дозвіл на затримання В.ЛОЗІНСЬКОГО і доставку його до суду.

30 липня В.ЛОЗІНСЬКИЙ був оголошений у міжнародний розшук. Він добровільно здався в Києві 1 березня після 8 місяців розшуку.

3 березня Печерський районний суд Києва обрав В.ЛОЗІНСЬКОМУ запобіжний захід у вигляді арешту. В.ЛОЗІНСЬКИЙ перебував у СІЗО СБУ, зараз - у київському Лук’янівському СІЗО.