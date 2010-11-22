Виявлено низку порушень у роботі Держфінпослуг

Генеральна прокуратура України виявила низку порушень у роботі Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг при веденні державного реєстру фінансових установ та видачі ліцензій.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Генпрокуратури України, у зв’язку з надходженням значної кількості скарг, а також численними публікаціями у засобах масової інформації відомством проведено перевірку додержання Державною комісією з регулювання ринків фінансових послуг України вимог законів при веденні державного реєстру фінансових установ та видачі ліцензій.

Установлено, що посадові особи Держфінпослуг не дотримуються Законів України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг», «Про кредитні спілки».

Зокрема, мали місце порушення законодавства при веденні ними державного реєстру та видачі ліцензій суб’єктам господарювання на здійснення окремих видів господарської діяльності. Низка фінустанов внесена до цього реєстру на підставі документів, що не відповідали реєстраційним умовам, допущені випадки незаконного виключення комісією з державного реєстру відокремлених підрозділів фінансових установ. Також видавались ліцензії на підставі документів, що не відповідали ліцензійним умовам.

Крім того, комісією неоднаково застосовуються положення законодавства, у зв’язку з чим приймаються протилежні рішення за заявами (зверненнями) учасників фінансового ринку.

Виявлені порушення порядку та строків розгляду звернень громадян, які допущені з вини посадовців Держфінпослуг.

За результатами перевірки голові комісії принесено протест на незаконне рішення та внесено подання у якому вимагається усунути виявленні порушення, причини і умови, що їм сприяли, притягнути винних до відповідальності.