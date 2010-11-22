Через два тижні ВР розгляне зміни до Митного кодексу

Віце-прем`єр-міністр України Сергій ТІГІПКО прогнозує, що Верховна Рада через два тижні розгляне зміни до Митного кодексу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це С.ТІГІПКО повідомив журналістів під час сесії Дніпропетровської обласної ради.

”Митний кодекс готовий, над ним зараз працюють юристи Кабміну, його треба «причесати» трішки юридично”, - сказав віце-прем`єр.

За його словами, основним завданням вдосконаленого Митного кодексу буде уніфікація законодавства.

С.ТІГІПКО також зазначив, що зараз «треба виходити на кодифікування будь-якого законодавства», оскільки це підвищить його ефективність.

Як повідомляв УНІАН, раніше голова парламентського Комітету з питань податкової і митної політики Віталій ХОМУТИННИК заявив, що зміни до чинного Митного кодексу можуть бути прийняті парламентом у лютому 2011 року.

Довідка УНІАН. Діючий Митний кодекс набув чинності 1 січня 2004 року.