Госпсуд заборонив перешкоджати продажу «Укртелекому»

Господарський суд Києва своєю постановою від 8 листопада заборонив здійснювати будь-які дії, що перешкоджають у проведенні приватизаційного конкурсу з продажу держпакета акцій ”Укртелекому”.

Як передає кореспондент УНІАН, така постанова винесена за позовом компанії Ivinvest (Республіка Маршаллові острови) до Фонду державного майна України (ФДМУ) про необхідність у встановлений законодавством термін забезпечити продаж пакета акцій ВАТ «Укртелеком».

Згідно з винесеною постановою, суд заборонив будь-яким особам перешкоджати ФДМУ, іншим уповноваженим державним органам проводити конкурс, заборонив самому Фонду держмайна здійснювати дії, спрямовані на припинення цього конкурсу, а також заборонив Антимонопольному комітету перешкоджати його проведенню.

Своєю постановою суд також заборонив представникам видавництва Державного інформаційного бюлетеня про приватизацію і газети «Відомості приватизації» здійснювати дії, які «унеможливлять публікацію повідомлень, пов`язаних з проведенням конкурсу з продажу пакета акцій ВАТ «Укртелеком».

Всього в ухвалі міститься кілька десятків заборон різним державним органам і посадовцям на здійснення можливих дій щодо припинення конкурсу з продажу «Укртелекому».

Ця ухвала набуває чинності з дати її прийняття - 8 листопада 2010 року.

Як повідомляв УНІАН, Фонд державного майна України оголосив конкурс з відкритою пропозицією ціни за принципом аукціону з продажу 92,791% держпакета акцій ВАТ «Укртелеком».

Початкова ціна пакета держак цій ”Укртелекому” становить 10 млрд. 500 млн. грн.

Конкурс відбудеться 28 грудня 2010 року.

Довідка УНІАН. ВАТ «Укртелеком» – монополіст на ринку зв`язку України. Кількість абонентів місцевого телефонного зв`язку становить 10,2 млн. Компанія також надає послуги доступу до Інтернету, мобільному зв`язку (під ТМ Utel) та ін.

У 2009 році дохід компанії склав 8,4 млрд. грн., збитки – 456,4 млн. грн