Кабмін затвердив порядок ідентифікації об’єктів нерухомого майна

Кабінет Міністрів затвердив порядок ідентифікації об’єктів нерухомого майна для державної реєстрації прав на них. Відповідну постанову, проект якої був розроблений Міністерством юстиції з метою реалізації статей 12 та 25 Закону України "Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень", ухвалено сьогодні на засіданні Уряду. Про це повідомив Міністр юстиції Олександр Лавринович.

За словами Міністра юстиції, постанова спрямована на створення належного нормативно-правового регулювання ідентифікації об’єктів нерухомого майна для державної реєстрації прав на них, формування картографічних даних Державного реєстру прав тощо. Міністр нагадав, що відповідно до Закону порядок складання та затвердження, вимоги до оформлення індексних кадастрових карт і кадастрових планів земельних ділянок та порядок присвоєння реєстраційного номера об’єкту нерухомого майна має встановлюватися Кабінетом Міністрів України.

З метою реалізації Закону, постановою надано визначення ключовим термінам. Встановлені вимоги до змісту кадастрового плану земельної ділянки (елементів обов’язкових для відображення на ньому).

Урядовим актом класифіковано за масштабом складання (відображення) картографічні матеріали, які використовуються для складання кадастрових карт (планів), індексних кадастрових карт (планів). Визначено також масштабний ряд, який використовується для складання кадастрових карт (планів), індексних кадастрових карт (планів) адміністративно-територіальних одиниць України (Автономної Республіки Крим, областей, районів, міст, селищ міського типу, сільських населених пунктів) та їхня форма складання (електронна (цифрова) та паперова).

Постанова набирає чинності з 1 січня 2011 року, крім положень абзацу третього пункту 1 цієї постанови, що передбачає затвердження Порядку присвоєння реєстраційного номера об’єкту нерухомого майна, який набирає чинності з 1 січня 2012 року.

Обрана процедура набрання чинності постановою, за словами Міністра юстиції, пов’язана з необхідністю по-перше, визначення єдиної процедури до складання картографічних матеріалів, які використовуватимуться для ведення Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та ведення Державного земельного кадастру. По-друге, для забезпечення наявності таких матеріалів станом на 1 січня 2012 року – моменту, з якого державна реєстрація речових прав буде здійснюватися в порядку, визначеному Законом.