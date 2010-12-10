Міліція розпочала предноворічну операцію «квиток»

Міліція розпочала операцію «квиток» для запобігання продажу фальшивих залізничних квитків, які можуть з’явитися перед новорічними святами.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу в Києві повідомив начальник Державного департаменту боротьби з економічною злочинністю МВС України Валерій КОРЯК.

За його словами, міліція очікує перед новорічними святами сплеску появи фальшивих квитків на потяги, і для запобігання цьому розпочато операцію «квиток».

У свою чергу директор Департаменту зв’язків з громадськістю Дмитро АНДРЕЄВ додав, що подібні випадки вже є, і міліція відповідним чином на них реагує.