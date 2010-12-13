Правозахисники стурбовані дотриманням прав секс-меншин в Україні

Ситуація із дотриманням прав секс-меншин в Україні стабільно залишається складною.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції у Києві заявив активіст Правозахисного центру для геїв та лесбійок «Наш світ» Олександр ЗІНЧЕНКОВ.

За його словами, в рейтингу порушення прав ЛГБТ-спільноти (лесбійки, геї, бісексуали і трансгендерні люди – УНІАН) лідирують відносини із правоохоронними органами. Це - майже половина від усіх зафіксованих випадків порушення прав секс-меншин, сказав він.

«Найбільш значними порушеннями у цій сфері є незаконний збір та зберігання конфіденційної інформації, тобто фотографування, зняття відбитків пальців практично будь-якої людини гомосексуальної орієнтації, яка потрапляє до органів міліції, - за умови, що орієнтація цієї людини стає відомою співробітникам міліції», - розповів О.ЗІНЧЕНКОВ. Таким чином, на його думку, міліція збирає незаконні бази даних на людей із нетрадиційною орієнтацією.

Як зазначив О.ЗІНЧЕНКОВ, по відношенню до ЛГБТ-спільноти часто порушується також право на свободу та особисту недоторканність, право на приватність, свобода мирних зібрань та свобода слова. «Жодна мирна акція, яку намагалися організувати лесбігеївські організації, не пройшла гладко. Практично всі з них піддавалися контрагресії з боку ультраправих організацій або безпідставно були заборонені органами місцевої влади», - сказав він.