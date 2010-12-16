У понеділок суд заслухає особисті пояснення колишнього в.о. міністра оборони

Колишній в.о. міністра оборони, перший заступник міністра оборони Валерій ІВАЩЕНКО добився своєї особистої присутності на судовому засіданні з розгляду подання Генеральної прокуратури про продовження терміну тримання його під вартою ще на два місяці.

Як повідомив кореспонденту УНІАН адвокат В.ІВАЩЕНКО Борис НЕЧИПОРЕНКО, сьогодні мало відбутися засідання Апеляційного суду міста Києва з розгляду подання слідчого Головного управління військових прокуратур Генпрокуратури про продовження строку тримання В.ІВАЩЕНКА під вартою ще на два місяці.

Адвокат нагадав, що 21 грудня завершується попередній чотиримісячний термін тримання В.ІВАЩЕНКА під вартою. Тому Генпрокуратура зробила подання до суду щодо продовження цього терміну ще на два місяці – загалом до шести.

“В.ІВАЩЕНКО направив до суду клопотання з тим, щоб його доставили до суду для надання особистих пояснень. Але це клопотання прийшло до суду лише учора. В.ІВАЩЕНКА сьогодні до суду не доставили. Тому ми заявили клопотання про перенесення розгляду, щоб В.ІВАЩЕНКА доставили в суд для надання пояснень”, - зазначив Б.НЕЧИПОРЕНКО.

Адвокат повідомив, що сьогодні суддя перенесла засідання на 14.00 понеділка, 20 грудня, яке відбудеться за особистої участі В.ІВАЩЕНКА.

Крім цього, він повідомив, що заявив відвід судді, що розглядає справу, але він не був задоволений.

Б.НЕЧИПОРЕНКО зазначив, що на сьогодні він та його підзахисний вивчають справу, розслідування якої завершила Генпрокуратура. Але оскільки цей процес не буде завершений до 21 грудня, коли завершується термін тримання В.ІВАЩЕНКА під вартою, то слідчий Генпрокуратури ухвалив рішення про необхідність продовження перебування В.ІВАЩЕНКА у СІЗО ще на два місяці.

Як повідомляв УНІАН, Головним управлінням військових прокуратур Генеральної прокуратури 20 серпня було порушено кримінальну справу стосовно В.ІВАЩЕНКА за ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу України.

Стосовно В.ІВАЩЕНКА обрано запобіжний захід – взяття під варту.

1 листопада Генеральна прокуратура завершила розслідування у кримінальній справі за обвинуваченням В.ІВАЩЕНКА та арбітражного керуючого державного підприємства Міноборони «Феодосійський судномеханічний завод» М. у службових зловживаннях та посібництві у незаконному відчуженні майна під час його санації.