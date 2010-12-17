Мер Львова звернувся до Президента щодо діяльності Інтернет-клубів

Міський голова Львова Андрій САДОВИЙ звернувся з відкритим листом до Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА, прем’єр-міністра Миколи АЗАРОВА і голови Верховної Ради Володимира ЛИТВИНА щодо незаконної діяльності «інтерактивних» клубів.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідного листа міський голова зачитав сьогодні на сесії Львівської міської ради.

А.САДОВИЙ зазначає, що «останнім часом зростає занепокоєння щодо поширення на території нашої держави, зокрема, у місті Львові, такого негативного явища, як гральний бізнес, який, всупереч Закону України «Про заборону грального бізнесу», існує під виглядом «інтерактивних» комп’ютерних клубів. Сотні дітей та батьків стають заручниками цих клубів, несучи в них останні гроші».

У листі наголошується, що, «враховуючи обмеженість компетенції правоохоронних і податкових органів у боротьбі із гральним бізнесом, кількість «інтерактивних» клубів на території Львова продовжує активно збільшуватися. Зокрема, за останні 6 місяців кількість клубів зросла на третину, і тепер налічується 66 таких закладів».

Як ідеться у листі, в «інтерактивних» клубах, як правило, після внесення користувачем комп’ютера відповідної ставки, надається доступ через мережу Інтернет або внутрішню мережу до віртуальних казино із можливістю отримання виграшу у грошовому чи іншому еквіваленті.

А.САДОВИЙ просить допомоги і сприяння щодо внесення змін до чинного законодавства, які б унеможливили організацію та проведення азартних ігор в «інтерактивних» комп’ютерних клубах.