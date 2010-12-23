На Рівненщині порушено кримінальну справу проти мера Радивилова

У Рівненській області стосовно міського голови Радивилова Миколи КАРАПЕТЯНА порушено кримінальну справу за звинуваченням у скоєнні ДТП, що спричинила смерть велосипедиста.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у відділі зв’язків з громадськістю УМВС України в області, кримінальну справу порушено за ч.2 ст. 286 Кримінального кодексу України, згідно з якою М.КАРАПЕТЯНУ загрожує позбавлення волі на строк від 3 до 8 років.

Як повідомлялося, пізно увечері 14 грудня мер Радивилова М.КАРАПЕТЯН, керуючи автомобілем «Тойота-Кемрі», на смерть збив велосипедиста - 35-річного жителя Радивилова.