На Рівненщині порушено кримінальну справу проти мера Радивилова
10:22, 23 грудня 2010Право
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Збив на смерть велосипедиста
У Рівненській області стосовно міського голови Радивилова Миколи КАРАПЕТЯНА порушено кримінальну справу за звинуваченням у скоєнні ДТП, що спричинила смерть велосипедиста.
Як повідомили кореспонденту УНІАН у відділі зв’язків з громадськістю УМВС України в області, кримінальну справу порушено за ч.2 ст. 286 Кримінального кодексу України, згідно з якою М.КАРАПЕТЯНУ загрожує позбавлення волі на строк від 3 до 8 років.
Як повідомлялося, пізно увечері 14 грудня мер Радивилова М.КАРАПЕТЯН, керуючи автомобілем «Тойота-Кемрі», на смерть збив велосипедиста - 35-річного жителя Радивилова.
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