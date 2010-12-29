Держархіву та пенітенціарній службі представлено «нових» керівників

28 грудня Міністр юстиції Олександр Лавринович представив колективу Державної архівної служби новопризначеного керівника органу Ольгу Гінзбург, а також колективу Державної пенітенціарної служби новопризначеного керівника Олександра Лісіцкова.

Ольга Гінзбург була перепризначена на посаду голови Державної архівної служби з посади голови Державного комітету архівів України. Як відомо, Державна архівна служба була утворена шляхом реорганізації Державного комітету архівів України відповідно до Указу Президента України від від 9 грудня 2010 року №1085/2010 «Про оптимізацію системи центральних органів виконавчої влади».

Олександр Лісіцков був перепризначений на посаду голови Державної пенітенціарної служби з посади голови Державного департаменту України з питань виконання покарань. Державна пенітенціарна служба була утворена шляхом реорганізації Державного департаменту України з питань виконання покарань згідно з Указом Президента України від від 9 грудня 2010 року №1085/2010 «Про оптимізацію системи центральних органів виконавчої влади».

У ході офіційного представлення Олександр Лавринович наголосив, що згідно з Указом Глави держави «Про оптимізацію системи центральних органів виконавчої влади» Мін‘юст через Міністра юстиції здійснюватиме координацію роботи указаних центральних органів виконавчої влади.

За словами Міністра, в рамках реалізації адміністративної реформи міністерствам надані широкі повноваження щодо координації діяльності підпорядкованих їм центральних органів виконавчої влади. Зокрема, міністерства впливатимуть на складання планів діяльності указаних органів, й, відповідно, на реалізацію державної політики у відповідних сферах, а також погоджуватимуть кадрові рішення підпорядкованих органів. Разом з тим, зазначив він, у ході реалізації адмінреформи належить виробити оптимальну схему взаємодії міністерства з підпорядкованими йому центральними органами виконавчої влади, в рамках якої органи, що знаходяться у підпорядкуванні міністерств, будуть відчувати достатню самостійність та відповідальність у реалізації покладених на них повноважень.

Міністр також наголосив, що на перепризначених керівників покладається відповідальність по оптимізації роботи підпорядкованих їм органів та ефективності державного управління у відповідній сфері.

Як повідомлялося, 9 грудня 2010 року Президент України Віктор Янукович видав Указ №1085/2010 «Про оптимізацію системи центральних органів виконавчої влади» з метою оптимізації системи центральних органів виконавчої влади, усунення дублювання їх повноважень, забезпечення скорочення чисельності управлінського апарату та витрат на його утримання, а також підвищення ефективності державного управління.