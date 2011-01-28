Президент підписав закон щодо перенесення робочих днів
Усе на розсуд роботодавців
Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ Закон ”Про внесення змін до статті 67 Кодексу законів про працю України”.
Про це повідомляє прес-служба глави держави.
Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада ухвалила цей закон 11 січня.
Ним передбачено, що з метою створення сприятливих умов для використання святкових та неробочих днів, а також раціонального використання робочого часу, Кабінет міністрів не пізніш ніж за три місяці до таких днів може рекомендувати керівникам підприємств, установ та організацій перенести вихідні та робочі дні у порядку і на умовах, установлених законодавством, для працівників, яким встановлено п`ятиденний робочий тиждень з двома вихідними днями.
Власник або уповноважений ним орган у разі застосування рекомендації Кабміну не пізніш ніж за два місяці видає наказ (розпорядження) про перенесення вихідних та робочих днів на підприємстві, в установі або організації, погоджений з виборним органом первинної профспілкової організації (профспілковим представником).
Закон набуває чинності з дня його опублікування.