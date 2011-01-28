Із України видворено американського громадянина

Із України видворено 55-річного американського громадянина Веніаміна ГОНІКМАНА, який за лінією Інтерполу розшукувався правоохоронними органами США за скоєння тяжких злочинів, таких як торгівля людьми, відмивання грошових коштів, вимагання тощо.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Головного управління боротьби з організованою злочинністю МВС України.

Для відбування покарання він у супроводі співробітників ФБР вилетів рейсовим літаком з аеропорту «Бориспіль» до Нью-Йорка.

Як зазначають в ГУБОЗі, за повідомленнями деяких Інтернет-видань В.ГОНІКМАН перебуває на четвертій позиції в десятці найбільш розшукуваних Сполученими Штатами нелегалів.

Встановлено, що в 90-х роках у Києві згаданий громадянин був засуджений за розбещення неповнолітніх. Після звільнення він емігрував до США, а згодом отримав громадянство цієї країни. Там цей чоловік разом з іншими особами створив фірму, яка слугувала прикриттям для операцій з торгівлі людьми. Вони контрабандним шляхом доставляли жінок до США, відбирали у них паспорти і зухвало знущались над ними та експлуатували.

Також, за інформацією правоохоронців, цей фігурант і у Греції обвинувачується у злочинах, пов’язаних з вибуховими пристроями.

У 2006 році поліція США оголосила «бізнесмена» у розшук, після чого він втік до України, незаконно отримав український паспорт та відкрив у Києві стрип-клуб.

Проте днями за матеріалами перевірки ГУМВС України в місті Києві було скасовано рішення про набуття В.ГОНІКМАНОМ громадянства України через обман, надання завідомо неправдивих відомостей, приховування факту скоєння злочинів та розшуку правоохоронними органами США.

У США його за тяжкі злочини заочно засуджено до 65 років ув’язнення, підкреслили в ГУБОЗі.