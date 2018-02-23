Фруктові напої руйнують зубну емаль - вчені

Натуральні фруктові кислоти, вступаючи в контакт з емаллю, починають її руйнувати, причому це відбувається ще швидше при нагріванні.

Фруктові чаї та напої володіють приємним освіжаючим смаком, і, як прийнято вважати, безпечні для нашого здоров'я, тому не дивно, що вони стають все більш популярними. Але виявилося, що й вони таять в собі приховану небезпеку.

Вперше про це заявили дослідники з Королівського коледжу Лондона: вони виявили, що регулярне вживання напоїв «з кислинкою» у 11 разів збільшує ризик розвитку ерозії зубної емалі, передає Naked Science.

"Кислі напої сьогодні на піку моди. Багато людей п'ють їх, щоб втамувати спрагу, а хтось упевнений, що чашка імбирного, ягідного або лимонного чаю з ранку натщесерце допомагає зміцнювати імунітет. На жаль, ми змушені їх розчарувати", - говорить провідний автор роботи доктор Саоїрс О'тул.

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О'тул та його колеги детально вивчили результати нещодавнього дослідження, проведеного в лікарні Гая в Лондоні, у якому порівнювалося харчування 300 осіб із сильно пошкодженими зубами і 300 осіб, які не скаржилися на подібні проблеми.

Виявилося, що натуральні фруктові кислоти, вступаючи в контакт із емаллю, починають її руйнувати, причому це відбувається ще швидше при нагріванні. Справа в тому, що тепло збільшує швидкість хімічної взаємодії лимонної кислоти з фосфатом кальцію, роблячи емаль більш схильною до пошкодження, тобто гарячий напій завдає набагато більшої шкоди зубам, ніж холодний. Також було доведено, що ті, хто віддає перевагу пити чай повільно, смакуючи кожен ковток у роті, ризикують сильніше, а значить, ерозії зубів можна запобігти, поглинаючи напої з високою швидкістю. Цікаво, що чаї без цукру виявилися так само шкідливі, як і солодкі.

Більш того, стоматологи попереджають і про несприятливу дію на зуби модних сьогодні фруктових смузі та фруктових чіпсів – у них також міститься велика кількість лимонної кислоти. Але й свіжі фрукти краще вживати в обмеженій кількості і по можливості швидко пережовуючи.

Тільки в 2015 році у Великобританії було випито 13,3 млрд літрів фруктових напоїв, тобто приблизно 203,6 літра на душу населення. Вчені вирахували, що з роками пристрасть до освіжаючих напоїв із фруктовим смаком може потоншити емаль на 10 мм, і в Англії людині доведеться заплатити близько 30 000£, щоб її відновити.

«Ми повинні з обережністю ставитися до напоїв, які вважаються "здоровими" або, принаймні, нешкідливими, – говорить професор і науковий радник Британської стоматологічної асоціації Деміен Уолмслі. – Особливо, якщо ви любите неквапливо потягувати їх з трубочки».