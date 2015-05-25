Темний шоколад і зелений чай найкраще підвищують концентрацію уваги

Підвищити концентрацію уваги та активність допоможе темний шоколад з 60-відсотковим вмістом какао. А якщо запити його зеленим чаєм, то і кров'яний тиск залишиться в нормі, пише "Навколо світу" Такі результати отримали дослідники з Університету Північної Арізони.

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Вчені просили піддослідних їсти шоколад з різним процентним вмістом какао і за допомогою ЕЕГ вимірювали активність їх мозку. У дослідженні взяли участь 122 особи у віці від 18 до 25 років. Найкраще підвищує концентрацію уваги шоколад з 60-відсотковим вмістом какао (мінімально допустимий показник для темного шоколаду), однак він піднімає і кров'яний тиск. Цю проблему вчені вирішили з допомогою зеленого чаю. Амінокислота L-тіанін, яка в ньому міститься, є природним релаксантом, нормалізувала тиск у учасників дослідження, які запивали шоколад чаєм.

Професор психології Ларрі Стівенс, який проводив дослідження, зазначає, що шоколад з додаванням L-тіаніну буде володіти рядом корисних властивостей. Подібний продукт планує випустити на ринок компанія Hershey, за фінансової підтримки якої було проведено дослідження.

Між тим вчені не втомлюються відкривати чудодійні властивості шоколаду. Так, було встановлено, що регулярне споживання темного шоколаду допомагає зберегти здоровим серце і кровоносні судини, зменшити ризик ожиріння і діабету, а також поліпшити пам'ять. А британські вчені навіть створили шоколад, що запобігає появі зморшок.