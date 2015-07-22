Газована вода викликає цукровий діабет навіть у здорових і худих людей

Британські медики з'ясували, що вживання солодких газованих напоїв сприяє розвитку діабету другого типу не тільки у повних людей, які схильні до розвитку інсулінової недостатності, але навіть у здорових і худих громадян.

Про це повідомляють РИА Новости з посиланням на журнал BMJ.

"Нам, звичайно, слід провести додаткові дослідження для повного підтвердження всіх причин і наслідків розвитку діабету, але наші висновки вказують, що всі люди можуть потенційно покращити своє здоров'я, відмовившись або знизивши рівень споживання підсолоджених напоїв", — пишуть Ніта Форухи (Nolan Forouhi) з Кембриджської школи клінічної медицини (Великобританія) та її колеги.

Група Форухи дійшла такого висновку, зіставивши та проаналізувавши результати майже двох десятків попередніх досліджень, в рамках яких їх автори намагалися зрозуміти, наскільки сильно вживання газованої води та інших солодких напоїв може сприяти розвитку метаболічного синдрому і діабету другого типу.

Як пояснюють вчені, медики практично не мають сумнівів, що люди, схильні до повноти і цукрового діабету, знаходяться в особливій групі ризику, через що їм слід відмовлятися або мінімально вживати підсолоджені та газовані напої.

Як продемонструвало дослідження Форухи та її колег, такий ризик існує не тільки для повних людей, але навіть для здорових громадян з нормальним індексом маси тіла. Кожна випита склянка або порція газованої води на день в середньому збільшують ризик розвитку діабету на 18%.

Завдяки цьому лише в США близько 2 мільйонів людей з 20 мільйонів діабетиків, які стануть жертвами інсулінової недостатності у найближчі 10 років, набудуть цієї хвороби завдяки солодким газованим напоям. За прогнозами медиків, у європейських країнах частка таких хворих буде менше через відсутність культури масового споживання газованої води.

Як повідомляв УНІАН, від газованої води щороку помирає майже 184 тисячі осіб. З цього числа більше всього людей померли від цукрового діабету і його наслідків. Приблизно 45 тисяч осіб померли від хвороб серця та ще 6,5 тис. від онкологічних захворювань.