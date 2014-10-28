Google створила додаток для моніторингу здоров'я

Про це пише Лента.ру.

Додаток Google Fit було вперше анонсовано на конференції Google I/O в червні. Відсьогодні користувачі можуть завантажити її безкоштовно з магазину Google Play для пристроїв на платформі Android 4.0 Ice Cream Sandwich і більш пізніх версій.

За допомогою сенсорів, вмонтованих в Android-смартфони або портативні пристрої, сервіс автоматично фіксує, коли користувач ходить, бігає чи їде на велосипеді. Користувач може встановити ті чи інші фітнес-цілі і відслідковувати їх досягнення.

За словами розробників, перевіряти дані в Google Fit можна не тільки з Android-смартфонів і переносних пристроїв на Android Wear, але також на комп'ютерах через веб-браузер і на планшетах. Користувач може підключити до платформи сторонні фітнес-пристрої і додатки - наприклад, Strava, Runtastic або Runkeeper - і їх дані будуть інтегруватися в Google Fit.

Читайте такожGoogle представила новий поштовий додаток Inbox

Контроль за фітнес-активністю за допомогою технологій - один із трендів ринку. Додаток Health, що також інтегрує дані різних фітнес-сервісів, став частиною операційної системи iOS 8 від Apple. Схоже рішення розробляє компанія Samsung.