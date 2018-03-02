З'явилися нові знімки інтер'єру пасажирської капсули Hyperloop

Компанія Virgin Hyperloop One показала внутрішній дизайн капсули свого пасажирського поїзда на виставці в Дубаї.

Сьогодні більшість компаній, що працюють над проектами вакуумних поїздів, зосереджені на системах тунелів і силових установках, а не на внутрішньому оздобленні пасажирських капсул. Однак Virgin Hyperloop One пішла вперед і тепер може показати дизайн інтер'єру поїзда.

Читайте такожHyperloop One оголосила маршрути, на яких можуть з'явитися перші швидкісні поїздиМакет пасажирської капсули Hyperloop був продемонстрований в Дубаї в партнерстві з Dubai Roads and Transport Authority (Дорожньо-транспортне відомство Дубаю) в City Walk Dubai в рамках Місяця інновацій в ОАЕ.

Як видно на знімках, капсули дуже просторі: пасажири можуть переміщатися по салону і стояти в повний зріст.

Видання Electrek зазначає, що компанія тісно пов'язана з Дубаэм, тут, наприклад, базується один з її найбільших інвесторів, а також тестується сам проект. Можливо, перші потяги Hyperloop з'являться саме в цьому еміраті.

Як повідомляв УНІАН, у листопаді Hyperloop One представила концепти своєї транспортної системи та пасажирських капсул.