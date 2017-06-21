Південна Корея в 2018 році планує почати будівництво надшвидкого потяга Hyperloop

Одна з компаній, що розробляють запропоновану Элоном Маском концепцію надшвидкої транспортної системи - Hyperloop Transportation Technologies (HTT) - підписала першу комерційну угоду про ліцензування своєї технології в Південній Кореї. Таким чином азіатська країна може стати одним з перших власників футуристичного транспорту, пише CNBC.

Читайте такожSpaceX запустить дві ракети Falcon 9 за 48 годинТехнологія Hyperloop використовує магніти і турбіни, щоб через вакуумні тунелі зі швидкістю до 1200 км/год пересувати платформи або потяги на повітряній подушці. Концепцію показав у 2013 році мільярдер і винахідник Елон Маск.

В угоді представлені міністерство технологічних інновацій та інфраструктури Південної Кореї, Корейський інститут цивільного будівництва і будівельних технологій (KICT) і Університет Ханьянг, які використовують технологію HTT.

"Я припускаю, що на початку наступного року вони будуть готові почати будівництво", - сказав глава компанії HTT Дірк Альборн.

HTT працює з низкою урядів у спробі комерціалізувати свою технологію, але до цього мова йшла тільки про "техніко-економічні дослідженняя", які вивчали економічну життєздатність системи. Такі дослідження тривають в Абу-Дабі, Словаччині, Чехії та Індонезії.

У минулому році HTT продемонструвала магнітну технологію, яка рухає платформи, а в цьому розробляє пасажирську капсулу, яку планують показати в 2018 році.