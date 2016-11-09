Виклик автомобілям: в ОАЕ запустять перший вакуумний потяг (відео)
19:55, 09 листопада 2016Наука та IT
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Перший вакуумний потяг за проектом компанії Hyperloop One (H1) Шервіна Пишевара побудують в Об'єднаних арабських еміратах.
Перша комерційна лінія буде побудована з Дубая в Абу-Дабі, її довжина становитиме 159,4 км, передає 24 канал з посиланням на TechCrunch.
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За розрахунками H1, відстань, яку зазвичай долається на автомобілі за 2 год., триватиме 12 хв. при поїздці на вакуумному поїзді.
Партнерство з департаментом доріг та транспорту Дубая стане наступним кроком розвитку інноваційної компанії.
Як повідомляв УНІАН, потяг Hyperloop, ідею створення якого запропонував винахідник і глава SpaceX Ілон Маск, пройшов перше успішне випробування в пустелі Невади.
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