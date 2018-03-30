SpaceX успішно вивела на орбіту нову партію супутників Iridium (відео)

Відправлена партія супутників – вже п'ята у серії з 75 супутників зв'язку Iridium NEXT.

Американська компанія SpaceX в рамках місії Iridium-5 успішно вивела на орбіту 10 комунікаційних супутників за допомогою своєї ракети Falcon 9.

Як повідомляється на сайті компанії, пуск був виконаний з повітряної бази Вандерберг в Каліфорнії, США. Відзначається, що відправлена партія супутників – вже п'ята в серії з 75 супутників зв'язку Iridium NEXT.

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Iridium NEXT - друге покоління комунікаційних супутників американської компанії Iridium Communications Inc., покликаний замінити нині діюче угруповання космічних апаратів. Супутники забезпечують голосовий зв'язок і передачу даних для мобільних пристроїв.

Супутники будуть виведені на низьку навколоземну орбіту в ході 8 запусків ракети-носія Falcon 9 компанії SpaceX. Нинішній пуск - вже п`ятий Загальна вартість проекту становить 2,9 млрд доларів США.

Нагадаємо, у грудні минулого року SpaceX також успішно запустила ракету-носій Falcon 9 з десятьма супутниками зв'язку Iridium