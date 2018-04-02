SpaceX сьогодні відправить на МКС наукові прилади

15:15, 02 квітня 2018
Наука та IT
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REUTERS

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Як повідомили в NASA, SpaceX доставить на МКС спеціальні прилади для науки. Старт Falcon 9 з космічною вантажівкою Dragon пройде з американської бази ВПС на космодромі на мисі Канаверал у штаті Флорида.

Носій Falcon 9 з космічною вантажівкою Dragon прилетить на МКС 4 квітня. На борту є вантаж масою в 2,63 тонни, серед якого прилади для вивчення земної бурі і виявлення хвороботворних організмів на борту станції, а також питну воду та продовольство.

Стикування буде відбуватися під керівництвом астронавта Норисіге Канаі з Японії, а його підстрахує американець Скотт Тінгл. На сьогоднішній день на МКС знаходяться американські астронавти Фойстел Ендрю, Річард Арнольд і Олег Артем'єв і Антон Шкаплеров з Росії.

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Теги: #МКС#запуск Falcon 9