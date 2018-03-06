SpaceX запустила іспанський 6-тонний супутник зв'язку (відео)

Hispasat став найбільшим геостаціонарним супутником, який коли-небудь запускала SpaceX.

Компанія SpaceX запустила ракету-носій Falcon 9, яка успішно вивела іспанський супутник зв'язку Hispasat 30W-6 на орбіту.

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Про це компанія повідомила у "Твіттері". Апарат призначено для передачі телекомунікаційного сигналу країнам Європи, Північної Африки, а також Північної і Південної Америки.

Супутник, вироблений американською компанією SSL на замовлення іспанського оператора Hispasat, повинен замінити застарілий апарат Hispasat 1D, який було запущено в 2002 році.

Старт ракети мав відбутися ще в неділю, проте SpaceX відклала його, щоб "провести додаткові тести системи герметизації головного обтічника".

Як повідомляв УНІАН, 22 лютого компанія SpaceX успішно запустила ракету Falcon 9, на борту якого були перші супутники для глобального інтернету.

В цілому система буде складатися з майже 12 тис. супутників масою в кілька сотень кілограмів, розділених на дві групи. Одна з них буде розташовуватися на висоті від 1110 до 1325 км, а друга набагато нижче, на висоті від 335 до 346 км.

Супутники зможуть обмінюватися інформацією як із терміналами на Землі, так і між собою.