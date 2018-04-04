Вчені з'ясували, навіщо японські макаки приймають гарячі ванни

У макак, які купалися в гарячих джерелах, рівень кортизолу був на 20% нижче, ніж у тих, хто нехтував подібним купанням.

Вчені з Кіотського університету заявили про те, що японські макаки купаються в гарячих джерелах для того, щоб знизити рівень стресу. В організмі макак, які купалися в гарячих джерелах, знизився рівень кортизолу, який також називають гормоном стресу.

Читайте такожДослідження: за розумовими здібностями ворони не поступаються мавпам

Як передає ZN.ua з посиланням на Japan times, в ході дослідження вчені спостерігали за макаками з парку мавп Дзігокудані. Японські макаки, які відомі також як снігові мавпи, проводять дуже багато часу в гарячих джерелах взимку. Раніше дослідники припускали, що вони таким чином намагаються зігрітися. Нові ж дослідження показали, що перебування у гарячих джерелах дозволяє знизити рівень стресу, викликаний зимовими холодами, і підвищити шанси на виживання і розмноження.

У 2014 році біологи спостерігали за 12 самками у віці від п'яти до 24 років. Період дослідження включав у себе весну - з квітня по червень, коли народжується потомство, а також осінь - з жовтня по грудень, коли проходить сезон спарювання. У цей час дослідники заміряли рівень кортизолу - гормону, що відповідає за формування захисних реакцій організму при зовнішніх загрозах. Він активізує роботу м'язів, знижуючи витрату глюкози, підвищує артеріальний тиск, посилює серцебиття і впливає на інші функції.

Виявилося, що у макак, які купалися в гарячих джерелах, рівень кортизолу був на 20% нижче, ніж у тих, хто нехтував подібним купанням.

Як повідомляв УНІАН, раніше в Японії вчені навчили шимпанзе грати в "камінь-ножиці-папір".