Дані 87 мільйонів користувачів Facebook можуть зберігатися в Росії

Кількість користувачів Facebook, чия особиста інформація була отримана компанією Cambridge Analytica, може перевищувати 87 млн.

Колишній співробітник Cambridge Analytica Крістофер Вайл заявив, що дані, зібрані із Facebook у більш ніж 87 млн користувачів, можуть зберігатися у Росії.

За словами Вайла, доступ до даних мали багато людей, повідомляє CNN

"Дані можуть зберігатися у різних частинах світу, включно з РФ, враховуючи той факт, що професор, який керував процесом збору даних, літав з Великої Британії в Росію", - заявив Вайл.

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Він підкреслив, що кількість користувачів Facebook, чия особиста інформація була отримана компанією Cambridge Analytica, може перевищувати 87 млн, визнані керівництвом соцмережі.

Як повідомляв УНІАН, у березні навколо найбільшої інтернет-соцмережі світу спалахнув скандал після того, як ЗМІ повідомили, що британська компанія з аналізу даних Cambridge Analytica зібрала в 2016 році дані профілів 50 млн користувачів соцмережі Facebook без їх згоди.

Пізніше у Facebook повідомили, що Cambridge Analytica отримала дані 87 мільйонів користувачів.

Як підозрюють, Cambridge Analytica допомагала штабу тодішнього кандидата в президенти США від республіканців Дональда Трампа під час передвиборної кампанії. Метою збору і обробки даних було створення програмного забезпечення для визначення політичних симпатій виборців, а також впливу на них.