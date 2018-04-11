Reddit заблокував майже тисячу пов'язаних з російською "фабрикою тролів" акаунтів

В даний час посилання на всі ці акаунти видно користувачам, проте з часом вони і їхній вміст буде вилучено з Reddit.

Сервіс Reddit заблокував 944 облікових записів, пов'язаних з російської "фабрикою тролів".

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Про це повідомив головний виконавчий директор порталу Стів Хафман. При цьому він підкреслив, що деякі з заблокованих користувачів завдали істотного впливу на роботу сайту.

Хафман виклав посилання на всі ці акаунти. "Поки що ми спеціально робимо так, щоб вони були видні вам, проте з часом вони і їхній вміст буде вилучено з Reddit", - написав він на своїй сторінці.

Як повідомляв УНІАН, про видалення сотень російських акаунтів і сторінок, пов'язаних з "фабрикою тролів" 4 квітня оголосили в Facebook. На початку березня комітет Сенату з розвідки викликав представників Reddit і Tumblr для бесіди у справі про втручання Росії у вибори американського президента 2016 року.