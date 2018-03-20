Звільняється директор з інформбезпки Facebook, який вимагав розкрити російських тролів - ЗМІ

10:16, 20 березня 2018
Наука та IT
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Ілюстрація / REUTERS

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Як повідомляє The New York Times з посиланням на джерела, він залишиться в компанії до серпня у зв'язку з процесом передачі повноважень. При цьому його "повсякденні обов'язки" ще в грудні 2017 року були передані іншим співробітникам.

За інформацією видання, звільнення Стамоса є наслідком внутрішніх суперечностей про роль соціальної мережі у боротьбі з розповсюдженням дезінформації. Він виступав за «розкриття російської активності в Facebook», що викликало занепокоєння серед інших топ-менеджерів.

«Його відхід свідчить про сильну напругу в лавах керівництва компанії»,- відзначає газета. Facebook не прокоментував виданню цю інформацію.

Пізніше сам Алекс Стамос написав у Twitter, що «як і раніше в повній мірі зайнятий роботою у Facebook». Він зазначив, що його обов'язки змінилися. «В даний час я приділяю більше часу вивченню загроз, що з'являються у сфері безпеки і роботі над безпекою на виборах»,- написав Стамос.

Як повідомляв УНІАН, перед цим Facebook і її засновник Марк Цукерберг опинилися в центрі скандалу. The New York Times і The Guardian опублікували результати журналістського розслідування, в якому говорилося, що в розпорядженні компанії Cambridge Analytica, що спеціалізується на політичній психометрії і працювала в 2016 році з передвиборним штабом Дональда Трампа, виявилися дані профілів понад 50 млн користувачів соціальної мережі. Американська та британська влада вимагали від засновника Facebook пояснень.

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Теги: #пропаганда#Facebook#тролі