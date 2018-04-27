Вчені "зловили" вцілілу після вибуху наднової її зірку-компаньйона

Стюарт Райдер з Австралійської астрономічної обсерваторії навів «Хаббл» на потрібну область небесної сфери і отримав знімок вцілілого компаньйона в ультрафіолетовому діапазоні.

Космічний телескоп «Хаббл» вперше отримав знімок вцілілого компаньйона зірки-прабатька наднової типу IIb.

На сьогодні це найпереконливіший доказ того, що деякі наднові народжуються в подвійних системах. Робота опублікована в журналі Astrophysical Journal, передає N+1.

Наднові типу IIb вважаються відносно рідкісними — у минулому це масивні зірки, які майже повністю втратили водневу оболонку або звичайним шляхом, вичерпавши запаси, або в результаті взаємодії з іншим світилом.

Тепер же «Хаббл» підтвердив, що наднові типу IIb дійсно можуть народжуватися в подвійних системах. Телескоп спостерігав за об'єктом SN 2001ig, який був вперше помічений вченими 17 років тому. Залишок наднової розташований у сузір'ї Журавля, ймовірно, у спіральній галактиці NGC 7424, яка видалена від нас приблизно на 40 мільйонів світлових років.

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У 2002 році, незадовго після вибуху, за допомогою телескопа VLT астрономи визначили координати SN 2001ig. Подальші спостереження, проведені в обсерваторії Gemini в 2004 році, вперше вказали на можливе існування компаньйона. Знаючи точні координати, Стюарт Райдер з Австралійської астрономічної обсерваторії навів «Хаббл» на потрібну область небесної сфери і отримав знімок вижив компаньйона в ультрафіолетовому діапазоні.

У минулому наднова SN 2001ig належала до спектрального класу B, а ефективна температура її поверхні могла становити від 18,7 до 21,7 тисяч градусів Цельсія. Моделі, побудовані вченими на основі аналізу знімків, показують, що початкова маса світила становила близько 13 сонячних. Разом з ним навколо загального центру мас з періодом близько 400 днів обертався компаньйон, маса якого імовірно становила близько дев'яти мас Сонця. У перші роки після вибуху ударна хвиля SN 2001ig активно взаємодіяла з міжзоряним середовищем, що оточувала зірку, — на це вказує тривале світіння джерела в радіодіапазоні.

"Незважаючи на те, що зірка-попередниця SN 2001ig ніколи не була ідентифікована безпосередньо, ми переконані, що виявлений нами об'єкт майже напевно є вцілілим компаньйоном", — пишуть автори у своїй роботі. На думку астрономів, близько половини наднових, які майже втратили водневу оболонку до вибуху, можуть мати компаньйона. Група Райдера в майбутньому сподівається визначити, скільки саме таких світил повинні мати пару.

Раніше група астрономів з Великобританії виявила планету, поглащающую від 97 до 99% видимого світла.