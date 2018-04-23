Астрономи виявили надтемну планету, яка поглинає до 99% світла

Нова планета знаходиться в сузір'ї Лева і обертається навколо жовтого карлика на відстані приблизно в 466 світлових років від Землі.

Група астрономів з Великої Британії виявила планету, що поглинає від 97 до 99% видимого світла.

Планета WASP-104b відноситься до класу гарячих юпітерів. Про це повідомляє republic з посиланням на Science Alert.

Гарячими юпітерами називають планети, маса яких порівнюється з масою Юпітера, що знаходяться дуже близько до своїх зірок (на віддаленні від них приблизно в 10 разів меншій, ніж відстань Меркурія від Сонця) і роблять повний оборот приблизно за 10 днів. Гарячі юпітери становлять більшість з відомих екзопланет – через те, що у них маленький період обігу і великі розміри, їх легше всього побачити, коли вони проходять по диску зірки і змінюють її яскравість.

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Нова планета знаходиться в сузір'ї Лева і обертається навколо жовтого карлика на відстані приблизно в 466 світлових років від Землі. Період обороту співпадає з періодом обертання навколо зірки, тому планета весь час обернена до неї однієї і тією же стороною.

Через це направлена до зірки сторона розжарюється до температур в кілька тисяч кельвінів, через що на ній не можуть утворюватися хмари, які дуже добре відбивають світло (наприклад, через це Венера є найяскравішою зіркою на земному небі). Замість цього там утворюються атомарний калій і натрій, що мають здатність не відображати, а навпаки поглинати світло.

Зазвичай гарячі юпітери поглинають близько 60% світла. У випадку з WASP-104b це значення набагато більше через те, що планета знаходиться набагато ближче до своєї зірки (і розігрівається сильніше) – повний оборот вона робить все за 1,75 дня.

Зараз найчорнішою планетою вважається TrES-2b, яка поглинає до 99,9% світла. Автори нової роботи підкреслюють, що WASP-104b, можливо, поглинає навіть більше – для цього необхідні подальші більш детальні спостереження.