У небі над Закарпаттям помітили рідкісне оптичне явище довкола повні (фото)

Повня у небі над Закарпаттям супроводжувалась яскравим сяйвом гало.

У ніч на 30 квітня закарпатці могли спостерігати в небі яскраве оптичне явище довкола диска повного Місяця.

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Місячне гало, як веселка і північне сяйво, відноситься до атмосферних оптичних явищ. Вночі це явище являє собою до трьох овальних кілець навколо Місяця, передає "Голос Карпат".

У більшості випадків вони спостерігаються у високо-купчастих хмарах. Кільця можуть бути різного кутового розміру, залежно від місячної висоти.

Раніше у небі над Харковом помітили оптичний феномен - веселку навколо Сонця. На явище звернув увагу житель міста.