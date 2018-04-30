У небі над Закарпаттям помітили рідкісне оптичне явище довкола повні (фото)
14:07, 30 квітня 2018Наука та IT
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Повня у небі над Закарпаттям супроводжувалась яскравим сяйвом гало.
У ніч на 30 квітня закарпатці могли спостерігати в небі яскраве оптичне явище довкола диска повного Місяця.
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Місячне гало, як веселка і північне сяйво, відноситься до атмосферних оптичних явищ. Вночі це явище являє собою до трьох овальних кілець навколо Місяця, передає "Голос Карпат".
У більшості випадків вони спостерігаються у високо-купчастих хмарах. Кільця можуть бути різного кутового розміру, залежно від місячної висоти.
Раніше у небі над Харковом помітили оптичний феномен - веселку навколо Сонця. На явище звернув увагу житель міста.
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