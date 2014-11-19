Google запустила додаток для SMS і MMS

Програма Messenger дозволяє створювати і надсилати SMS та MMS одному або декільком користувачам одночасно, повідомляє Новое время.

Передбачена можливість додавати аудіо, фото і відео.

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Файли можна вибрати з галереї пристрою або записати їх прямо з програми.

Працює новий софт на пристроях з операційною системою Android 4.1 і вище.

Додаток доступний для завантаження з Play Market.