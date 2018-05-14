Школяр з Чернігова переміг на міжнародному конкурсі з ІТ-технологій і робототехніки

Одинадцятикласнику не було рівних в номінації «Програмування».

Школяр із Чернігова Ігор Меліхов отримав гран-прі на міжнародному конкурсі з ІТ-технологій та робототехніки, що проходив 10-13 травня у Румунії.

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Про це повідомили в управлінні освіти Чернігівської міської ради.

«Учень спеціалізованої загальноосвітньої школи №1 з поглибленим вивченням іноземних мов, одинадцятикласник Ігор Меліхов взяв гран-прі на світовому фіналі міжнародного конкурсу з ІТ-технологій та робототехніки «Infomatrix», що відбувся в Бухаресті», - уточнили в управлінні.

Як повідомив начальник управління освіти міської ради Василь Білогура, Меліхову не було рівних в номінації «Програмування». Загалом, за його словами, це перше українське гран-прі в такому представницькому ІТ-змаганні.

Всього в «Infomatrix-2018» взяли участь конкурсанти із 43 країн, які представили 400 проектів.

Українські учасники взяли гран-прі, золоту, дві срібні та шість бронзових медалей у різних номінаціях.