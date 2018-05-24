Маск хоче створити сервіс для боротьби із фейками
Засновник Tesla і SpaceX Ілон Маск заявив, що вирішив створити сайт для оцінки достовірності різних публікацій.
Про це він написав у твіттері.
«Збираюся створити сайт, де користувачі зможуть оцінювати достовірність будь-якої статті і відстежувати за часом рейтинг правдивості кожного журналіста, редактора та публікації», — зазначив Маск.
Також, за словами винахідника, він думає назвати новий сервіс Pravda.
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В одному з твітів, присвячених цій темі, Маск висловив солідарність щодо фейкових новин з президентом США Дональдом Трампом.
«Кожен раз, коли хтось критикує ЗМІ, ЗМІ кричать: «Ти просто як Трамп!» Думаєте, чому він був обраний? Тому що вам більше ніхто не вірить», — зазначив Маск.
Раніше ЗМІ повідомили, що Маск пообіцяв поліпшити характеристики нового електрокара Tesla Model 3. Зазначалося, що компанія планує вирішити проблеми з автомобілем шляхом оновлення програмного забезпечення нової Tesla.