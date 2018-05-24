Рух хмар Юпітера показали на відео

14:25, 24 травня 2018
Наука та IT
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Астрономи тепер наочно можуть зрозуміти траєкторію і швидкість руху хмар \ NASA

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Тепер вчені зробили з них коротке, але напрочуд розслаблююче відео, показавши, як рухаються хмари над поверхнею газового гіганта. Ролик створений не стільки для милування та релаксації, але в першу чергу для самих учених.

Астрономи тепер наочно можуть зрозуміти траєкторію і швидкість руху хмар, що дозволить більш детально вивчити погодні явища на Юпітері.

Крім того, в NASA поділилися знімком планети з незвичайного ракурсу, який показує Юпітер в «природному» колірному діапазоні. Сюди ж потрапила і Велика червона пляма — гігантський ураган на поверхні Юпітера.

Допис, поширений NASA (@nasa)

Зонд Юнона був запущений 5 серпня 2011 року. В дорозі він був п'ять років. Зараз Юнона знаходиться ближче до гігантської планеті, ніж будь-який попередній космічний корабель. Апарат вивчає склад Юпітера, гравітацію, магнітне поле та джерело його бурхливих вітрів.

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Теги: #NASA#Юпітер