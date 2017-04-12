На Юпітері виявили другу Велику пляму

Астрономи виявили на Юпітері ще одну гігантську пляму. Її назвали "Великою холодною плямою". Мова йде про темну область в атмосфері Юпітера, передає Associated Press.

Відкриття зробила команда британських, американських і японських учених за допомогою телескопа Very Large Telescope в Чилі.

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Пляма змінює форму і розміри. На момент виявлення діаметр Холодної плями становив 24 тисячі кілометрів, ширина – 12 тисяч кілометрів.

Як повідомляє Popular Mechanics, температура всередині плями приблизно на 200 кельвінів нижче, ніж у навколишньої термосфери планети і становить 700-100 кельвінів.

Вчені вважають, що пляма виникла приблизно тисячу років тому, а її наявність свідчить про стійкість клімату Юпітера і пов'язана з існуванням полярних сяйв. Найімовірніше, атмосферне утворення, як і його аналог, беруть участь в охолодженні планети.

Нагадаємо, "Велика червона пляма" має розміри близько 40 тис. км в довжину і 13 тис. км в ширину. Це більше будь-яких лінійних розмірів Землі. Пляма представляє собою найбільший атмосферний вихор в Сонячній системі, а його наглядом вчені займаються протягом останніх 300 років.