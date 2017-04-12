На Юпітері виявили другу Велику пляму
На момент виявлення діаметр Холодної плями становив 24 тисячі кілометрів.
Астрономи виявили на Юпітері ще одну гігантську пляму. Її назвали "Великою холодною плямою". Мова йде про темну область в атмосфері Юпітера, передає Associated Press.
Відкриття зробила команда британських, американських і японських учених за допомогою телескопа Very Large Telescope в Чилі.
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Пляма змінює форму і розміри. На момент виявлення діаметр Холодної плями становив 24 тисячі кілометрів, ширина – 12 тисяч кілометрів.
Як повідомляє Popular Mechanics, температура всередині плями приблизно на 200 кельвінів нижче, ніж у навколишньої термосфери планети і становить 700-100 кельвінів.
Вчені вважають, що пляма виникла приблизно тисячу років тому, а її наявність свідчить про стійкість клімату Юпітера і пов'язана з існуванням полярних сяйв. Найімовірніше, атмосферне утворення, як і його аналог, беруть участь в охолодженні планети.
Нагадаємо, "Велика червона пляма" має розміри близько 40 тис. км в довжину і 13 тис. км в ширину. Це більше будь-яких лінійних розмірів Землі. Пляма представляє собою найбільший атмосферний вихор в Сонячній системі, а його наглядом вчені займаються протягом останніх 300 років.