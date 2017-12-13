Астрономи дізналися глибину Великої червоної плями на Юпітері (відео)

Міжпланетна станція Juno передала на Землю дані про Велику червону плямк Юпітера. Астрономи представили їх на щорічній зустрічі Американського геофізичного союзу в Новому Орлеані, повідомляє republic з посиланням на NASA.

Велика червона пляма є найбільшим атмосферних вихором в Сонячній системі. Астрономи вивчають його протягом 350 років: вважається, що першим пляму відкрив італієць Джованні Кассіні.

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До останнього часу, однак, у вчених не було можливості зрозуміти, що знаходиться всередині плями і як глибоко вона йде в атмосферу – тепер же це стало можливим після того, як в липні 2017 року Juno пролетіла на відстані всього в 9 тисяч кілометрів від об'єкта.

"Одне з найважливіших питань про пляму - як глибоко розташовуються її коріння. Дані Juno показують, що найвідоміший ураган в Сонячній системі в півтора рази ширший за Землю, а коріння його йде приблизно на 300 кілометрів у глиб атмосфери планети", - заявив керівник місії з Південно-Західного дослідницького інституту в Боулдері Скотт Болтон.

Отримані дані дозволили розрахувати розподіл температур в плямі: з'ясувалося, що основа вихору набагато тепліша, ніж його вершина. Саме цією різницею температур пояснюється настільки висока швидкість (450-500 кілометрів на годину) вітрів у видимій частині урагану.

Міжпланетна станція Juno була відправлена до Юпітера в 2011 році. На орбіту планети вона вийшла в 2016 році. Передбачається, що її місія буде завершена в січні 2018 року, після чого вона буде втоплена в атмосфері Юпітера.