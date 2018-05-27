У США помер астронавт Алан Бін, який був на Місяці

Бін помер 26 травня, через два тижні після своєї поїздки в Індіану.

У США у віці 86 років помер американський астронавт Алан Бін, який є четвертою людиною, яка побувала на Місяці.

Про це йдеться в заяві сім'ї астронавта, оприлюдненій на сайті NASA, пише Gordonua.com.

Бін помер 26 травня, через два тижні після своєї поїздки в Індіану.

Льотчик-випробувач військово-морських сил США Бін був одним з 14 стажистів, відібраних NASA для третьої групи космонавтів в жовтні 1963 року.

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У листопаді 1969 року в складі місії "Аполло-12" він ступив на поверхню Місяця.

У загальній складності Бін перебував у космосі 69 днів, 15 годин і 45 хвилин, в тому числі 31 годину та 31 хвилину – на поверхні Місяця.

У 1981 році вийшов у відставку і став займатися малюванням.