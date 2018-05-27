У США помер астронавт Алан Бін, який був на Місяці
У США у віці 86 років помер американський астронавт Алан Бін, який є четвертою людиною, яка побувала на Місяці.
Про це йдеться в заяві сім'ї астронавта, оприлюдненій на сайті NASA, пише Gordonua.com.
Бін помер 26 травня, через два тижні після своєї поїздки в Індіану.
Льотчик-випробувач військово-морських сил США Бін був одним з 14 стажистів, відібраних NASA для третьої групи космонавтів в жовтні 1963 року.
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У листопаді 1969 року в складі місії "Аполло-12" він ступив на поверхню Місяця.
У загальній складності Бін перебував у космосі 69 днів, 15 годин і 45 хвилин, в тому числі 31 годину та 31 хвилину – на поверхні Місяця.
У 1981 році вийшов у відставку і став займатися малюванням.
We're saddened by the passing of astronaut Alan Bean. The fourth person to walk on the Moon, he spent 10+ hours on the lunar surface during Apollo 12. Bean was spacecraft commander of Skylab Mission II & devoted his retirement to painting. Family release: https://t.co/bX8eXNQlSqpic.twitter.com/NJPQULjGlw— NASA (@NASA) May 26, 2018