Apple відмовилася від інноваційного рішення в iPhone X

Apple все ж планує поступово відмовитися від усіх роз'ємів і кнопок в майбутніх iPhone.

Авторитетний ІТ-журналіст Марк Гурман опублікував інформацію про початковий концепт iPhone X. Виявилося, що флагман від Apple повинен був отримати оригінальне технічне рішення, але компанія від нього відмовилась.

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Тому, не виключено, що інновація з'явиться вже в наступних моделях смартфонів, передає 24tv.ua з посиланням на Phone Arena.

Під час розробки iPhone X Apple планувала повністю відмовитись від провідної зарядки. Однак на той момент це було неможливо, оскільки бездротове рішення було досить повільним у порівнянні з традиційним. До того ж, включення в комплект поставки бездротового зарядного пристрою ще більше збільшило б вартість смартфона, повідомив Гурман.

З чуток, Apple все ж планує поступово відмовитися від усіх роз'ємів і кнопок в майбутніх iPhone. Можливо, незабаром порт Lightning (або USB Type-C, якщо компанія перейде на нього) піде в минуле.

Сам Джоні Айв – головний дизайнер iPhone – раніше відзначав, що хоче бачити смартфон як "єдиний брусок скла".

Відразу з моменту появи в 2007 році для зарядки і передачі даних в Apple iPhone і iPad використовувався власний оригінальний 30-контактний роз'єм. У 2012 році американський виробник перейшов на 8-контактний порт Lightning.