Apple вирішила не поспішати з переходом на дорогі OLED-екрани для iPhone

Аналітики пов'язали це з тим, що попит на iPhone X з екраном OLED виявився нижчим, ніж на iPhone 8 і iPhone 8 Plus з LCD-екранами.

Компанія Apple планує використовувати більш дешеві LCD-екрани в більшості нових моделей iPhone, розраховуючи, що вони складуть основну частину продажів у лінійці смартфонів, які вийдуть восени 2018 року.

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Джерела The Wall Street Journal стверджують, що LCD-екрани будуть використовуватися і в 2019 році, передає kommersant.ru. Аналітики, опитані виданням, пов'язали це з тим, що попит на iPhone X з екраном OLED (ціна від $999) виявився нижчим, ніж на iPhone 8 (від $699) і iPhone 8 Plus (від $799) з LCD-екранами.

Раніше співрозмовники південнокорейського видання Electronic Times стверджували, що Apple планує повністю перейти на OLED-екрани у всіх моделях наступного року.