В Instagram з'явилася функція додавання музики в Stories

10:07, 29 червня 2018
Наука та IT
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Користувачі Instagram зможуть додавати музику в Stories / фото Instagram

Про це повідомили в прес-службі Instagram.

"Тепер ви можете додати саундтрек до своєї Stories, який підійде до будь-якого моменту і допоможе вам висловити свої почуття", - йдеться у повідомленні.

Тепер в розділі стікерів до Stories з'явиться значок музики. Натиснувши на нього, з бібліотеки пісень можна вибрати відповідну композицію. Після цього за допомогою бігунка обирається частина пісні, яка повинна прозвучати в пості.

За допомогою бігунка можна вибрати потрібну частину композиції / фото Instagram

Наразі функція доступна лише для користувачів iOS і працює у версії Instagram 51 у деяких країнах. У компанії заявляють, що найближчим часом функція з'явиться і на Android.

Як повідомляв УНІАН, в Instagram з'явилася функція відеочату.

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Теги: #Інстаграм