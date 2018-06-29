В Instagram з'явилася функція додавання музики в Stories

Потрібну пісню можна буде вибрати з бібліотеки Instagram, яка постійно поповнюється.

Користувачі соціальної мережі Instagram тепер можуть додавати до своїх 10-секундних постів в Stories музичний супровід.

Про це повідомили в прес-службі Instagram.

"Тепер ви можете додати саундтрек до своєї Stories, який підійде до будь-якого моменту і допоможе вам висловити свої почуття", - йдеться у повідомленні.

Тепер в розділі стікерів до Stories з'явиться значок музики. Натиснувши на нього, з бібліотеки пісень можна вибрати відповідну композицію. Після цього за допомогою бігунка обирається частина пісні, яка повинна прозвучати в пості.

Наразі функція доступна лише для користувачів iOS і працює у версії Instagram 51 у деяких країнах. У компанії заявляють, що найближчим часом функція з'явиться і на Android.

Як повідомляв УНІАН, в Instagram з'явилася функція відеочату.