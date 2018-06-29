В Instagram з'явилася функція додавання музики в Stories
10:07, 29 червня 2018Наука та IT
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Потрібну пісню можна буде вибрати з бібліотеки Instagram, яка постійно поповнюється.
Користувачі Instagram зможуть додавати музику в Stories / фото Instagram
Користувачі соціальної мережі Instagram тепер можуть додавати до своїх 10-секундних постів в Stories музичний супровід.
Про це повідомили в прес-службі Instagram.
"Тепер ви можете додати саундтрек до своєї Stories, який підійде до будь-якого моменту і допоможе вам висловити свої почуття", - йдеться у повідомленні.
Тепер в розділі стікерів до Stories з'явиться значок музики. Натиснувши на нього, з бібліотеки пісень можна вибрати відповідну композицію. Після цього за допомогою бігунка обирається частина пісні, яка повинна прозвучати в пості.
За допомогою бігунка можна вибрати потрібну частину композиції / фото Instagram
Наразі функція доступна лише для користувачів iOS і працює у версії Instagram 51 у деяких країнах. У компанії заявляють, що найближчим часом функція з'явиться і на Android.
Як повідомляв УНІАН, в Instagram з'явилася функція відеочату.
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